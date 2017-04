Już od trzech lat mamy Świętego Jana Pawła II

reklama

Trzy lata temu, 27 kwietnia 2014 roku zostali kanonizowani dwaj papieże – nasz rodak – Jan Paweł II i Włoch – Jan XXIII. Uroczystość odbyła się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święto ustanowione przez papieża Polaka.

W historycznej ceremonii na placu św. Piotra w Rzymie wzięło udział ponad 800 tysięcy pielgrzymów z całego świata, w tym tysiące z naszego kraju. Było to wydarzenie bez precedensu – uznani za świętych zostali jednocześnie dwaj papieże. Ponadto po raz pierwszy w historii mszę kanonizacyjną odprawiali dwaj żyjący papieże – obecny Franciszek i w gronie kardynałów – emerytowany papież Benedykt XVI. Nowych świętych ogłosił papież Franciszek.

– Orzekamy i stwierdzamy, że błogosławieni Jan XXIII i Jan Paweł II są świętymi i wpisujemy ich do katalogu świętych, polecając, aby odbierali oni cześć jako święci w całym Kościele. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – powiedział. W homilii papież Franciszek podkreślił, że obaj kanonizowani „nie wstydzili się ran Chrystusa i nie gorszyli się jego krzyżem”

Nadzieje wiernych, że papież Polak zostanie uznany za świętego jak najszybciej, były widoczne już podczas jego ceremonii pogrzebowej, 8 kwietnia 2005 roku. Zgromadzeni wówczas na placu św. Piotra wznosili transparenty z napisem „Santo subito”, czyli „Święty natychmiast”. Papież Benedykt XVI odpowiedział na wołanie wiernych i 13 maja 2005 roku ogłosił przyspieszenie procesu beatyfikacyjnego. Korzystając z przysługującego mu prawa, zrezygnował z zasady pięciu lat, które muszą upłynąć od śmierci kandydata na ołtarze.

Pierwszy, diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II rozpoczął się w 2005 roku i trwał 2 lata. Potem był drugi, tak zwany „rzymski etap” procesu. Po dwóch latach prac została uznana heroiczność cnót Jana Pawła II, a papież Benedykt XVI podpisał dekret w tej sprawie. Następnie Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych uznała za cud uzdrowienie francuskiej zakonnicy z choroby Parkinsona, na którą również cierpiał papież. W styczniu 2011 roku został ogłoszony dekret papieski, a potem data beatyfikacji.

Uroczystość beatyfikacji Jana Pawła II odbyła się 1 maja 2011 roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Przy aplauzie półtora miliona wiernych, papież Benedykt XVI ogłosił swojego poprzednika na Stolicy Piotrowej błogosławionym. Mszę beatyfikacyjną w Watykanie koncelebrowało kilka tysięcy kardynałów, arcybiskupów i biskupów z całego świata. W homilii Benedykt XVI przypomniał, że już w dniu pogrzebu Jana Pawła II było widoczne oczekiwanie na szybkie wyniesienie papieża Polaka na ołtarze.

Po beatyfikacji rozpoczął się proces kanonizacyjny. Przełomem była w nim decyzja papieża Franciszka z 5 lipca 2013 roku o uznaniu cudu przypisywanemu wstawiennictwu Jana Pawła II. Przypadek uzdrowienia niewytłumaczalnego z punktu widzenia medycyny badała Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych.

Uznanie cudu za wstawiennictwem Jana Pawła II otworzyło drogę do kanonizacji. Kilka miesięcy później, podczas konsystorza 30 września 2013 roku, papież Franciszek poinformował, że razem z Janem Pawłem II zostanie ogłoszony świętym Jan XXIII. Wyznaczył kanonizację na 27 kwietnia 2014 roku – Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Jan Paweł II został kanonizowany 9 lat po śmierci i 3 lata po beatyfikacji. Papież Polak - Karol Wojtyła kierował Kościołem od 1978 do 2005 roku. Był pierwszym od ponad 450. lat biskupem Rzymu nie pochodzącym z Włoch. Papież Włoch – Angelo Roncalli zasiadał na Stolicy Piotrowej w latach 1958-1963, jako Jan XXIII. To on zwołał Sobór Watykański II, zwany „wiosną Kościoła”. Zmarł w 1963 roku. Został kanonizowany pół wieku po śmierci i trzynaście lat po beatyfikacji.

27.04.2017, 8:25