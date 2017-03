Już niebawem w Polsce może stanąć elektrownia jądrowa

reklama

Do końca marca powstanie nowy harmonogram budowy oraz model finansowania pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - poinformowało Ministerstwo Energii.

Dyrektor departamentu energii jądrowej w tym resorcie Józef Sobolewski powiedział IAR, że jego departament do końca kwartału ma przygotować nowy harmonogram prac. Resort rezygnuje z tak zwanego przetargu zintegrowanego. Oznacza to, że będzie oddzielny przetarg na wybór dostawcy i technologii. Model finansowania, jak mówi doktor Józef Sobolewski, będzie opracowany przez resort. Według dyrektora do połowy roku plan i model finansowania mogą być zaakceptowane przez radę ministrów.

Lokalizację elektrowni poznamy najwcześniej za dwa lata. Obecnie w dwóch miejscach prowadzone są badania środowiskowe i geologiczne. Pierwsza, jak informuje przedstawiciel ME, to Kopalino-Lubiatowo, a druga to Żarnowiec. Wskazanie konkretnej lokalizacji, według dyrektora Sobolewskiego będzie możliwe w 2019 roku.

Wciąż nie wiadomo, jakie będą koszty tej inwestycji. Według nieoficjalnych szacunków, może ona kosztować około 50 miliardów złotych. Resort chciałby mieszanego - publiczno-prywatnego finansowania. Rozmówca IAR dodał, że szczegóły w pierwszej kolejności pozna kierownictwo resortu oraz rząd.

Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl wskazuje, że nie udało się to kolejnym polskim rządom. Dodaje on, że brakuje informacji o lokalizacji. Nie wiadomo też, kto i za ile może potencjalnie wybudować taką inwestycję. Nie ma w końcu informację o tym, jak Polacy spłacą elektrownię jądrową.

Według rozmówcy IAR, największym wyzwaniem dla rządzących jest znalezienie sposobu finansowania tej inwestycji. Według Bartłomieja Derskiego, rząd powinien przygotować plan pomocy publicznej, który zyska akceptację Brukseli. Rząd powinien też poinformować, ile trzeba będzie dopłacić do nowej technologii. Zdaniem eksperta, podobnie jak pozostałe źródła energii również energia jądrowa wymaga dotowania.

W poniedziałek w TVP Info minister energii - Krzysztof Tchórzewski powiedział, że Polska, ze względu na wymagania klimatyczne powinna wybudować elektrownię jądrową.

Poprzedni harmonogram prac przyjęty jeszcze za czasów rządów koalicji PO-PSL zakładał, że do końca 2016 roku znana będzie lokalizacja oraz technologia, w której powstanie pierwsze polska elektrownia atomowa.

