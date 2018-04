Już nawet się z tym nie kryje!!! Korwin nadaje ze Sputnika: Skripala otruła CIA!

Lider partii Wolność i były europoseł, Janusz Korwin-Mikke już nawet nie kryje się ze swoją sympatią do Rosji i Władimira Putina. Kontrowersyjny polityk pod koniec marca udzielił wywiadu prokremlowskiemu portalowi Sputnik News.

W rozmowie Korwin-Mikke mówi między innymi, że według niego Siergieja Skripala otruła CIA. Rosja nie miałaby, według lidera partii Wolność, żadnego interesu w zabiciu byłego szpiega. Co więcej, polityk stwierdził, że w tej kwestii całkowicie solidaryzuje się z rosyjskim przywódcą, Władimirem Putinem.

"Najpierw trzeba mieć dowody, a potem się kogoś oskarża. I całkowicie solidaryzuję się z Włodzimierzem Putinem, który powiedział: albo macie dowody, albo przeproście. To jest jasne postawienie sprawy. Oskarżenia o użycie broni chemicznej, to jest w ogóle humoreska"-powiedział Janusz Korwin-Mikke, który w wywiadzie na łamac Sputnika przekonywał, że za próbą zabójstwa Skripala stoi CIA.

"Instytucją, która to zrobiła jest według mnie CIA. Ona potrafiła przecież sfałszować dane o broni w Iraku itd. CIA miała interes w tym, żeby nakręcić opinię amerykańską i światową przeciwko Rosji"- stwierdził były europoseł.

"Są pewne kręgi w USA, bardzo silne i wpływowe, neokonserwatyści, którzy dążą do wojny z Rosją i Chinami. I robią, co mogą, żeby do tej wojny doprowadzić. I całkowicie możliwe, ja bym się założył 5:1, że zrobiła to CIA, bo Rosja nie miała w tym żadnego interesu"- tłumaczył polityk. W wywiadzie dla prokremlowskiego portalu przekonywał również, że Rosja to "naturalny sojusznik Polski"!

"Jestem politykiem, który nie ma żadnych zahamowań w stosunku do Rosji. I uważam, że w obecnej sytuacji, w której mamy nieprzyjazne gesty ze strony Ukrainy, Rosja jako wróg Ukrainy, jest naturalnym naszym sojusznikiem, a nie wrogiem"- powiedział Janusz Korwin-Mikke.

Trudno uwierzyć, że takie rzeczy mówi... Polak!

yenn/sputniknews.com, Fronda.pl