Już nawet się z tym nie kryje!!! Korwin-Mikke: Kaczyński przed Trybunał za obrażanie Rosji!!!

Agnieszka 27.5.19 20:00

Faktycznie po Smoleńsku każdy szanujący się Polak na czele z bratem zamordowanego prezydenta ma powody do robienia z siebie świni na wzór Korwina, bo Rosjanie łaskawcy byli tacy, że jak polska telewizja wykupiła wszystkie świeczki w okolicy, żeby nagrać wzruszającą migawkę o nagłym wybuchu współczucia, miłości i szacunku dla polaków w "bratnim narodzie", to normalnie wzięli i tych świeczek nie zgasili jak Gronkiewicz-Waltz w Warszawie...



A jak już to trybunał należy się władzy (i nie tylko obecnej) za relacje poddańcze wobec żydo-amerykańsko-moskiewskiej gangsterki.

Tylko zważywszy jak Korwin uwala choćby takim tekstem tych, co stawiają im opór, to ja go już nie za głupca mam, ale bardziej za izraelskiego niż rosyjskiego szkodnika i posłańca do rozwalania od wewnątrz wszystkiego, co gangsterce się nie podoba.



P.S. A jak ktoś będzie chciał poznać prawdę, to niedługo tylko "W realu24" do oglądania zostanie, więc darujcie sobie te epitety "szemrane", bo one o was świadczą - jak o panu Sakiewiczu i jemu podobnych ich ocena ludzi, którzy z 447 walczą dla dobra Polski.