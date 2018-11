Już jutro przesłuchanie Leszka Czarneckiego

Będzie to pierwsze przesłuchanie w sprawie afery w Komisji Nadzoru Finansowego. Informację o planie przesłuchania biznesmena podała rozgłośnia RMF FM.

Przypomnijmy, że "Gazeta Wyborcza" pisała we wtorek o propozycjach korupcyjnych, które w marcu tego roku miał składać miliarderowi Leszkowi Czarneckiemu ówczesny szef KNF, Marek Chrzanowski. Były już przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego iał oferować Czarneckiemu przychylność wobec Getin Noble Banku w zamian za kwotę rzędu 40 mln zł. Biznesmen nagrał przebieg całej rozmowy. We wtorek po południu Marek Chrzanowski podał się do dymisji. Rząd natychmiast zmobilizował służby celem podjęcia działań wyjaśniających aferę.