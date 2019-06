Już dziś WAŻNA ROZMOWA Morawiecki-Tusk

Jeszcze we wtorek wielu polityków mówiło, że wątpliwa jest szybka zgoda w sprawie obsady najważniejszych stanowisk we Wspólnocie. Teraz jednak coraz więcej jest sygnałów z unijnych stolic, że należy uniknąć chaosu, niepewności i przeciągania dyskusji w nieskończoność i dobrze byłoby już na tym szczycie ustalić kto będzie szefem Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i unijnej dyplomacji. - I to jest pozytywne - dodał unijny urzędnik zaangażowany w przygotowanie szczytu.