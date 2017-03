Już 13 tys. osób przeciw antychrześcijańskiemu spotowi Krytyki Politycznej - dołącz do nich!

reklama

„Mężczyzna, grający Jezusa, który spadł z nieba wprost do hipermarketu, gdzie dowiedział się że został królem Polski, zachowuje się jak hippis i homoseksualista. Szydzi z Polaków oraz z ich przestarzałych poglądów takich jak: tradycyjna rodzina, negatywny stosunek do aborcji i niechęć do przyjmowania islamskich imigrantów” - brzmi opis spotu Krytyki Politycznej w proteście skierowanym do ministra Ziobro. Zebrał już ponad 13 tys. podpisów.

Spot Krytyki Politycznej jest jawnie antychrześcijański i antypolski w wymowie. Obraża tak Polaków, jak i katolików. Nie może być naszej zgody na takie działania. Dlatego warto się pod nim podpisać – wciąż jest na to czas.

„Ta obrażająca uczucia religijne oraz zwykłe poczucie przyzwoitości wulgarna produkcja nie powinna pozostać bezkarna, a jej twórcy winni odpowiedzieć przed wymiarem sprawiedliwości.”

- piszą autorzy protestu.

Warto go wesprzeć pod adresem:

http://www.protestuj.pl/stop-obrazaniu-chrystusa-krola-w-filmie,74,k.html

dam/protestuj.pl,Fronda.pl

31.03.2017, 13:20