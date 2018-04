Jutro PO złoży wniosek o wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło i minister Elżbiety Rafalskiej

PO złoży jutro wniosek o wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Mimo, że Platforma Obywatelska przez 8 lat nie pochyliła się nad problemem osób niepełnosprawnych, teraz uderza w politykę rządu PiS i to mimo faktu, że partia rządząca zaproponowała rozwiązania dotyczące pomocy niepełnosprawnym.

Protestującym przedstawione zostały rozwiązania dotyczące pomocy niepełnosprawnym w postaci pomocy rzeczowej, co ma przeciwdziałać nadużyciom. Mimo to protest trwa już dwunasty dzień, a kompromisu nadal nie widać. Według PO winna jest wicepremier Szydło i minister Rafalska, dlatego też opozycja totalna złoży wniosek o wotum nieufności. Poseł PO Andrzej Halicki stwierdził:

„Jeżeli pani premier jest odpowiedzialna za sprawy społeczne, skoro już to wzięła pod swoją opiekę, a spływa Dunajcem, to jest coś, co nawet nie potrzebuje komentarza. Takie osoby w rządzie nie tylko są zbędne, ale powinny jak najszybciej dla możliwości rozwiązania tej kwestii ten rząd opuścić”.

Nic to, że rząd PiS przygotował projekt rozwiązań w zakresie osób niepełnosprawnych w postaci pomocy rzeczowej pozwalającej zaoszczędzić 520 złotych. Sprawę skomentował też europoseł Ryszard Czarnecki:

„To są takie polityczne gierki. Tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Widocznie tylko na to PO stać, nie zgłasza w tym zakresie konkretnych propozycji merytorycznych, projektów ustaw, tylko po najprostszej linii oporu – wniosek podpisany przez iluś tam posłów o wotum nieufności”.

dam/radiomaryja.pl,Fronda.pl