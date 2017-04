Jutro kolejna próba nuklearna w Korei?

reklama

Jutro przypada 85. Rocznica powstania armii Korei Północnej, co może być dobrym momentem dla kolejnej próby nuklearnej. Rocznice to tradycyjna okazje dla Pjongjangu do pokazu siły.

Równolegle z północnokoreańską rocznicą odbędzie się jutro spotkanie w Tokio pomiędzy przedstawicielami USA, Korei Południowej i Japonii. Tematem rozmów będzie m.in. Korea Północna i zagrożenie jakie wywołuje reżim w Pjongjangu.

Amerykanie podkreślają, że sytuację na Półwyspie Koreańskim mogą uspokoić Chiny. Donald Trump rozmawiał telefonicznie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem właśnie na temat Korei Północnej. Przywódca Chin wyraził nadzieję, że wszystkie strony będą dbały o to, by zażegnać konflikt i sprzeciwił się naruszeniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

