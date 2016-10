Jurek: Soros chce wzniecić rewolucję w Polsce

reklama

reklama

Marek Jurek, eurodeputowany i szef Prawicy Rzeczypospolitej, skrytykował tzw. czarne protesty i stwierdził, że osobą, która przeznacza ogromne środki na wzniecenie rewolucji w naszym kraju jest George Soros.

Jak mówił Jurek w wywiadzie dla Radia Maryja, mamy obecnie do czynienia z próbami stworzenia rewolucji skierowanej przeciwko chrześcijańskiej Polsce. Taki właśnie zdaniem polityka jest cel organizatorów czarnych protestów.

Jak analizował Marek Jurek:

"Od ataku na tę najświętszą i naturalną podstawę cywilizacji chrześcijańskiej – czyli prawa człowieka do urodzenia się i życia – przeszli do generalnego ataku przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej jako takiej".



Zauważał przy tym, że w pierwszym proteście brali udział liderzy ruchów gejowskich, co tylko dowodzi, że mieliśmy do czynienia ze zorganizowaną akcją atakującą fundamentalne wartości.



W ocenie polityka to nie kto inny jak George Soros przeznaczył ogromne środki na "wzniecenie rewolucji w Polsce". Jak stwierdził, tzw. czarne protesty stanowią w istocie "lewe ramię KOD-u".

daug/"Radio Maryja", Fronda.pl





26.10.2016, 18:45