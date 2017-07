Jurasz: Wzruszają mnie peany GW na rzecz Zofii Romaszewskiej

"Wzruszają mnie peany na rzecz Zofii Romaszewskiej. Słuszne, tylko szkoda, że podlane hipokryzją. Dzisiejsza Gazeta Wyborcza opublikowała nawet biogram p. Romaszewskiej. Dziwnym trafem kończy się on w 1990 r. Co robiła p. Romaszewska później - przez jakby nie patrzeć 27 lat - nie wiadomo. Tajemnica." - pisze na swoim facebooku Witold Jurasz.

Dalej czytamy:

"Pewnie głupio byłoby opisać, jak to p. Romaszewską w 1995 r. wyrzucono z pracy w Senacie. Tak dokładnie to równo miesiąc przed tym, gdy miała wejść w okres ochronny przed emeryturą. Jeszcze głupiej byłoby napisać, kto ją z tej pracy wyrzucił, a nie było to rządzące wówczas SLD.

Autor zauważa również:

"Sądzę, że gdyby pani Romaszewska nazywała się Romaszewska - Giertych, albo Romaszewska - Kamińska to pewnie nawet wybaczono by jej to, że była związana z prawicą, a peany trwałby dłużej. A tak skończą się za kilka dni. Albo może jeszcze szybciej."

Swój wpis Witold Jurasz kończy:

"Skądinąd niezmiennie mnie bawi, jakież to zdziwienie u niektórych "ludzi kulturalnych" wywołuje, że ludzie o innych poglądach też mają wiedzę, talenty, zasady i że też mogą zrobić coś dobrego dla Polski. A może gdyby tych innych zapraszać zawczasu do rozmowy zamiast jedynie wyrzucać z pracy to dziś polska polityka wyglądałaby inaczej? No ale "too late" Drodzy Państwo. Jest jak jest. I się nie odstanie.

Agnieszka Romaszewska wyrazy szacunku dla Mamy. Szczere."

Witold Jutasz @ Facebook