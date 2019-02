Witold Jurasz: Wiosna to zagrożenie lewicową ideologią polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

"Robert Biedroń kilka lat temu powiedział, że "kupowanie super rakiet i wypasionych czołgów, to pieniądze w dużej mierze wyrzucone w błoto”. Dziś słowa te są dalekim echem i wypada się cieszyć, że niewątpliwie utalentowany polityk jakim jest R. Biedroń takich słów już nie wypowiada, ale i liderowi Wiosny i Polsce życzyć wypada, by pamiętał, że rakiety i czołgi nie są ani lewicowe, ani prawicowe, ale nowoczesne, albo nie, drogie lub tańsze i że co prawda wojna jest złem, ale tylko wówczas, gdy się napada na innych, a nie wówczas, gdy się broni. Co więcej – w wypadku krajów takich jak Polska im więcej ma się rakiet tym rzadziej trzeba ich używać. „Wypasione czołgi” zaś to tyle, co czołgi nowoczesne, czyli celne, a więc takie, które rzadziej trafiają w cywili, co zapewne bliskie jest lewicowym ideałom" - dodał.