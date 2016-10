Jurasz: O aberracjach 'liberalnego' salonu

reklama

Czytam hejt udający recenzje nt. "Wołynia" i dochodzę do wniosku, że nasz wielce szanowny "liberalny" (w cudzysłowie, bo od liberalizmu w istocie bardzo daleki) salon jakby nawet nie było wygolonych ćwierćintelignetów, którzy są tak mało rozgarnięci, że w wojnie ukraińsko - rosyjskiej gotowi są kibicować Władimirowi Putinowi, to by ich stworzył. Czytam i dochodzę do wniosku, że nasz szanowny "liberalny" salon nadal niczego nie rozumie i nadal nie pojął, że zamiatanie pod dywan nie jest metodą sprzątania. Oto "Wołyń" jest złym filmem. Jest złym filmem, bo w ogóle - wbrew życzeniom salonu - powstał. Jest zły, bo rzekomo niedostatecznie eksponuje polskie winy (w filmie tymczasem jest o nich mowa, ale oczekiwanie, by były one ukazane tak, jakby mogły usprawiedliwiać masowe mordy to aberracja i brak szacunku dla ofiar). Jest zły, bo powstał z złym momencie i nic to, że nasz salon miał ćwierćwiecze, by inny film o Wołyniu nakręcić (tylko, że nie nakręcił). Jest zły, bo jest filmem pisowskim (cokolwiek to znaczy). Jest zły, bo jest nadmiernie brutalny (co jest nieprawdą, bo nie epatuje brutalnością, a poza tym jak niby można nakręcić film o Rzezi Wołyńskiej bez brutalnych scen). Jest zły, bo nakręcono go ku uciesze "motłochu" (tych setek tysięcy ludzi, którzy poszli na niego do kina). Jest zły, bo jest zły.

Czytam i oczom nie wierzę jak to możliwe, że nasz "liberalny", rzekomo oświecony, salon, który każdą cząstką siebie nie znosi PiS tak wiele robi, by doprowadzić wspomnianych już dalece mniej od PiS sympatycznych wygolonych młodzieńców do władzy. Czytam i czuję rosnącą irytację na ten rzekomo elitarny salon. Myślę, że jak salon nie umie wyciągać wniosków, to może lepiej, by się polityką (skoro nie umie) nie zajmował. Ja bowiem bardzo nie chcę rządów wygolonych młodzieńców, ale tak sobie myślę, że przy samobójczych tendencjach PiS i kompetentnym oderwaniu od rzeczywistości salonu, który jednego dnia atakuje "Wołyń", używając argumentów, które jedynie pomagają drugiej stronie, drugiego obraża miliony ludzi, którzy rzekomo przepijają pieniądze z 500+ (można dyskutować o sensowności tego pomysłu, ale nie wolno obrażać własnego narodu), trzeciego broni przekręciarzy zamieszanych np. w reprywatyzację, a czwartego ściga się z PiS na PR wygłaszając "przekaz dnia" (tak samo wiarygodny jak ten pisowski) to myślę, że może owi marginalni wygoleni młodzieńcy nie są jednak bez szans. Witold Jurasz

13.10.2016, 9:30