Jurasz: Liderzy opozycji robią wszystko, by wyniki PiS poszybowały bliżej 60%

Były doradca prezydenta Komorowskiego, p Krzysztof Król na facebooku napisał: "Rada ze stanu wojennego. Gdzie można się ukryć w czasie poszukiwań? Rodzina i znajomi odpadają, ambasady i kościoły strzeżone. Adres, który znamy, a którego nie ma w aktach to tzw. pierwsza miłość z podstawówki. Pamięta, nie wyrzuci, jej rodzina też ma sentyment. Sprawdzone. Oby się nie przydało." Po przeczytaniu tego wpisu dochodzę do wniosku, że obecne 50% PiS w sondażach to chyba jeszcze nie wszystko i liderzy opozycji robią wszystko, by wyniki poszybowały bliżej 60%.

Od pewnego czasu częściej PiS krytykuję niż chwalę i uważam, że dochodzi do przypadków, gdy reguły demokracji są łamane, rządowa telewizja prymitywizmem przebija to, co serwuje federalna telewizja w Rosji i bliska jest już kanałom lokalnym w Czeczenii, a kara nałożona na TVN to coś rodem z wczesnego putinizmu. Skandaliczne są zarzuty szpiegostwa kierowane pod adresem b. szefów wojskowych służb specjalnych, oburzająca jest pogarda dla przeciwników politycznych.

Ale pamiętam też, że póki co to za PO a nie PiS zapadały wyroki więzienia dla liderów opozycji, że przypomnę sprawę Mariusza Kamińskiego, w której to sprawie po tym, gdy sędziowie w ogóle nie dopatrzyli się w czynach Mariusza Kamińskiego znamion przestępstwa (sic!), władza długo szukała właściwego sędziego a gdy go już w osobie pana Łączewskiego znalazła ów funkcjonariusz PO udający sędziego zrobił to, co należy i wydał wyrok 3 lat więzienia (bez zawieszenia) dla b. szefa CBA (a zarazem wiceprezesa PiS). Pamiętam też sprawę Włodzimierza Cimoszewicza, w której to PO w porozumieniu z ludźmi służb wykończyła kandydata na prezydenta. I jakoś nie pamiętam protestów, demonstracji w obronie zasad, dramatycznych apeli i głosów oburzenia. Hipokryci, którzy dziś informują mnie, ze nastała noc podobna do stanu wojennego wówczas milczeli, a nawet byli zadowoleni. A teraz wielce są zdziwieni, że ile by na trwogę nie bili mało kto ich słucha.

