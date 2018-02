Rosyjskie trolle, идите Вы ребята...

„Zauważyłem, że najbardziej prowokacyjne komentarze na moim profilu ("Żydzi plują Polsce w twarz" vs. "Niech Polska przeprosi za Auschwitz" ew. "Każdy Ukrainiec to Banderowiec" vs. "Po co w kółko mówić o tym całym Wołyniu") pisane są przez "osoby" na kontach których nie ma wpisów, za to są udostępnienia, polszczyzna jest niezła ale jednak - szczególnie dla kogoś kto zna rosyjski - szyk zdania bywa nieporadny.” - pisze na swoim facebooku Witold Jurasz.