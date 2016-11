Juncker: Uchodźcy nie powinni mieć prawa do wyboru miejsca azylu

reklama

Uchodźcy nie powinni mieć prawa wyboru, gdzie zostaną rozlokowani na terenie Europy, uważa Prezydent Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker

Jego zdaniem to „skandaliczne” i „nieakceptowalne, żeby uchodźcy w Grecji i Włoszech odmawiali wsiadania do samolotów innych niż do Niemiec”. Zdaniem szefa Komisji Europejskiej jest część krajów chcących przyjmować uchodźców, ale ci, którym przyznano azyl nie chcą tam się udać.

Plany relokacji ruszyły we wrześniu 2015 roku. W ramach tych działań, 160 tysięcy uchodźców miało zostać rozdzielonych pomiędzy kraje unijne. Do tej pory z powodu oporu części krajów członkowskich jak też i okazuje się samych uchodźców, rozdzielono dopiero 7 tysięcy azylantów. (j)

Od redakcji: Do Junckera po ponad półtora roku dotarło podstawowe i zasadnicze dla całej sprawy pytanie, które postawiliśmy na początku kryzysu: „Czy przed bombami w Syrii trzeba chronić się w Berlinie?”. Większość uchodźców pochodziła z państw, w których uzyskali bezpieczeństwo od wojny.

9.11.2016, 20:00