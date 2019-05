Juncker OBURZONY materiałem 'Wiadomości' o Tusku

"Ataki personalne rosną w Europie, to coś nowego. W ciągu ostatnich dni widziałem, że mój dobry przyjaciel przewodniczący Donald Tusk jest porównywany do Hitlera i Stalina. To całkowicie nie do zaakceptowania"-stwierdził szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker.

Jean-Claude Juncker zaznaczył, że nie sądzi, aby za tymi porównaniami stał polski rząd, jednocześnie zastrzegł, że jeżeli taka sytuacja jest możliwa w mediach, "to ma to coś wspólnego z polityczną atmosferą w kraju".

"Nie podoba mi się to. Uważam to za coś kompletnie nie do zaakcentowania, obrzydliwego"-wskazał szef KE. Przy tym Juncker zwrócił uwagę, że Polska ma miejsce w sercu Europy, a jej obywatele są narodem nieporównywalnym do innych narodów europejskich, ze względu na dramatyczną historię naszego kraju. Jak przypomniał szef KE, ruch prowadzący do upadku muru berlińskiego i wyzwolenia się spod sowieckiej kontroli ma swoje korzenie w Polsce.