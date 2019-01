Juncker krytykuje Rumunię. Jest reakcja KE

"Rumunia jest technicznie dobrze przygotowana do trwającej sześć miesięcy prezydencji w Unii Europejskiej, które rozpoczyna się w styczniu – także dzięki ciągłemu wsparciu Komisji Europejskiej. Myślę jednak, że rząd w Bukareszcie jeszcze nie całkiem zrozumiał, co to znaczy przewodniczyć krajom UE. Do rozsądnych negocjacji potrzebna jest również gotowość do słuchania innych oraz solidna wola odłożenia na bok swoich życzeń. Mam tutaj pewne wątpliwości"- stwierdził w rozmowie z niemieckim dziennikiem Jean-Claude Juncker. Przewodniczący KE zwrócił również uwagę na problemy w polityce krajowej Rumunii. Te problemy, w ocenie polityka, uniemożliwiają utrzymanie spójności.