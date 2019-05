A to ciekawe!! Julia Pitera mocno o... Platformie! ,,Co się dzieje z językiem PO?!''

Mirek 31.5.19 10:56

Jak to kiedyś powiedział Bredzisław Komoruski : WAL GO DECHĄ !!! . No i totalniacy DECHĄ KOMORUSKIEGO dostali . Ale w najgłupszej sytuacji jest Grzesiek który wylansował 5 komuchów którzy już dawno powinni być na śmietniku historii ........a Grzesiek się uparł i na salony europejskie ich wprowadził . Teraz totalniacy leżą niczym zbity pies i liżą rany . Paliwo propagandowe skończyło się , programu jak nie było tak dalej nie ma . Jednym słowem czarna rozpacz . A do jesiennych wyborów już nie daleko i szykuje się następne manto !! . Tym razem będzie to bój lewactwa ostatni .