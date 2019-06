Jubileusz Adama Bujaka! NA ŻYWO

Pierwsze zachowane zdjęcie Adama Bujaka pochodzi z 1964 r. i przedstawia… Karola Wojtyłę. Jakiż to piękny symbol tego, co miało się stać w kolejnych dekadach, kiedy Adam Bujak był tak blisko św. Jana Pawła II i artystyczną fotografią dokumentował ten wyjątkowy pontyfikat.

Polski papież bez wątpienia był najważniejszym bohaterem zdjęć mistrza Adama, co on sam zresztą często podkreśla. W swym arcybogatym życiorysie artystycznym Adam Bujak fotografował jednak również całkiem inne tematy. Zasłynął misteriami, które stanowiły punkt zwrotny w jego karierze. Stał się mistrzem o światowej sławie, a o jego zdjęcia starały się galerie od Nowego Jorku po Tokio. Jego album o Rusi z końca lat 80. XX w. przedstawił świat, którego już nikt nie znał: świat głęboko religijny, zagrożony, surowy. Zamieszkał razem z kamedułami, podporządkował się ich srogim regułom, aby ludzkość mogła na własne oczy zobaczyć, czym jest życie podporządkowane do ostateczności regule módl się i pracuj.