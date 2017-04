JP Morgan - 120 mln klientów, a wybrał Warszawę!

reklama

Fot. Domena Publiczna/Marek Mytnik cc by sa 3.0 via Wikipedia reklama

JP Morgan prawdopodobnie otworzy centrum usług biznesowych w Warszawie – taką informację podał „Puls Biznesu”. Pracę ma znaleźć 2,5 tysiąca osób.

O przenosinach Jp Morgan do Polski już informowano niejednokrotnie, ale tym razem wydaje się, że to już nie zwykłe plotki. Jak informuje „Puls Biznesu”, 26 kwietnia prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz otrzymał list, w którym to stolica Polski stanie się miejscem dla giganta z USA. Wcześniej także Wrocław był w obiekcie zainteresowań JP Morgan.

JP Morgan przekazał informację, iż z powodu Brexitu bank przeniesie 4 z 16 tys. miejsc prac z Wielkiej Brytanii. Tym samym szanse Polski na to, że bank zadecyduje się stworzyć w Warszawie liczne miejsca pracy rosną. JP Morgan to największy bank inwestycyjny na świecie, obsługujący ponad 120 mln klientów.

krp/Puls Biznesu, Fronda.pl

28.04.2017, 18:12