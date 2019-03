JP: Bazy USA w Polsce-tak,ale za uznanie żydowskich roszczeń!!!

Stachu 17.3.19 21:15

Zamiast tchórzliwie szczuć na Żydów, zacytujcie lepiej generała Scaparrottiego, dowódcę sił amerykańskich w Europie:



“I am perfectly content with the large forces that are rotating today. I get a ready force, I send it home ready,” he told the House panel. “Some of the enablers, et cetera, some of the headquarters—a more permanent base is helpful because of the relationships you build and the mission they have. So you’ll see a little bit of a combination there from my point of view.” https://www.defenseone.com/politics/2019/03/us-official-brings-poland-serious-robust-offer-troop-presence/155529/?oref=DefenseOneTCO