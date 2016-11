Józef Piłsudski do Ojca św. Piusa XI w sprawie kanonizacji błogosławionego Andrzeja Boboli

reklama

reklama

"Ufajmy, że jako Patron Kresów Wschodnich, na których poniósł śmierć męczeńską, wyprosi nam u Boga, że Polska w dalszym ciągu będzie przedmurzem chrześcijaństwa na rubieżach wschodnich."



Przypomnijmy dziś postulację Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w sprawie kanonizacji błogosławionego Andrzeja Boboli, skierowaną do Ojca św. Piusa XI. Piłsudski pisze: „Ojcze święty! Od początku wojny światowej, która się zda obecnie dobiegać końca, Bóg Wszechmogący widocznie błogosławi naszej bohaterskiej armii. Wbrew zamiarom naszych wrogów, Ojczyzna nasza zmartwychwstała, co wedle rachub ludzkich zdawało się prawie niemożliwym. Przypisujemy to dokonanie się aktu sprawiedliwości dziejowej możnemu wstawiennictwu naszych świętych Patronów, a zwłaszcza Błogosławionego Andrzeja Boboli, w sposób szczególny czczonemu przez naród polski, który w nim położył swoją ufność.

Pragniemy mu okazać swą wdzięczność za jego opiekę nad Polską i zapewnić ją sobie na przyszłość dla dalszego rozwoju naszego państwa. Dlatego błagamy Cię, Ojcze święty, by Wasza Świątobliwość raczył zaliczyć w poczet Świętych Błogosławionego Andrzeja Babolę. Ufajmy, że jako Patron Kresów Wschodnich, na których poniósł śmierć męczeńską, wyprosi nam u Boga, że Polska w dalszym ciągu będzie przedmurzem chrześcijaństwa na rubieżach wschodnich. Liczne dowody przywiązania naszego kraju, jak również dobrodziejstwa od Waszej Świątobliwości napełniają nas ufnością, że serce ojcowskie i szczodrobliwe naszego Ojca świętego raczy uwzględnić tę prośbę, z którą się doń Polska zwraca”.

Żródło tekstu: http://www.sochaczewianin.pl/index.php?nazwa=dane_aktualnosci&id_ak=12986

Oprac.MP

11.11.2016, 21:00