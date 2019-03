Jonny Daniels zablokuje wjazd Irvinga do Polski?

"Należy podjąć stanowcze działania, ponieważ jest to całkowicie niedopuszczalne, aby taka osoba mogła oprowadzać po niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych"- powiedział założyciel fundacji From The Depths, Jonny Daniels.

"Już wcześniej pojawiały się sygnały, aby powstrzymać go przed wjazdem do Polski, jednak należy podjąć stanowcze działania, ponieważ jest to całkowicie niedopuszczalne, aby taka osoba mogła oprowadzać po niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych"-stwierdził prezes From The Depths. Działania Danielsa wspiera Edward Mosberg, honorowy Prezydent fundacji, ocalały z Holokaustu.