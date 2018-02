Jonny Daniels: Polska musi działać - stać was na to!!!

Polskę na to stać, powinna przeprowadzać międzynarodowe kampanie edukacyjne na wielką skalę. W Izraelu ludzie nie wiedzą, jak było naprawdę. Żydzi nie potrzebują robienia sobie z Polski wroga, tu chodzi o niewiedzę - mówi w rozmowie z ,,Onetem'' Jonny Daniels, prezes Fundacji From The Depths.

,, To bardzo poważny kryzys. To nie tylko moja opinia. To największy kryzys w naszych relacjach. Widzimy nie tylko zaangażowanie strony izraelskiej, ale także amerykańskiej czy Unii Europejskiej. Wszyscy na nas patrzą i martwią się tym, co się dzieje'' - mówi Daniels.

,,Ludzie szukają teorii spiskowych, a tu chodzi po prostu o całkowity brak komunikacji i wzajemnego zrozumienia [...] Obecny spór jest wynikiem nieporozumienia między polskim Ministerstwem Sprawiedliwości a stroną izraelską. Z moich informacji wynika, że ambasada Izraela nie była świadoma tego, co polski Sejm zamierza uchwalić'' - przekonuje.

,,Problem polega też na tym, że nie było angielskiego tłumaczenia tej ustawy i jedynym źródłem wiedzy dla Izraelczyków była prasa. Rozmawiałem zarówno z lewicowymi dziennikarzami, jak i prawicowymi w Polsce i w Izraelu. Nie do końca rozumieli, co się dzieje. Później mogliśmy być zdegustowani czytaniem obrzydliwych komentarzy, które niczemu nie służą, a są tanim chwytem PR-owym. Strona izraelska zareagowała zbyt gwałtownie. To nie było mądre'' - mówi działacz.

,,Wychowałem się w środowisku, w którym mówiono, że Polacy byli co najmniej tak samo źli, jak Niemcy, jeśli nie gorsi [...] Do momentu mojego przyjazdu do Polski sam nie miałem większego pojęcia, że Polacy walczyli z nazistami. Niedawno zabrałem przedstawicieli Knesetu do Muzeum Powstania Warszawskiego. Byli zdumieni tym, co zobaczyli'' - dodaje.

Według Danielsa Polska, która od lat się bogaci, powinna przeprowadzić ,,kampanie edukacyjne na szeroką skalę dla międzynarodowego odbiorcy''.

,,Tłumaczenie i jeszcze raz tłumaczenie. Dziś żaden z izraelskich dziennikarzy nie rozumie, jaka jest prawda. Pisałem o tym na Twitterze. Róbcie krótkie filmiki na ten temat, róbcie filmy o niemieckich obozach. Tylko nie dla Polaków, a na zewnątrz. Wtedy was usłyszą'' - wyjaśnia.

