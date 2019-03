Jonny Daniels: Nazistowska ideologia się odradza. To straszne!

Olgierd Szary 7.3.19 20:31

Jonny, Jonny - nazistowska ideologia już się odrodziła. I to już dawno - w Izraelu. Nie zauważyłeś? Polecam ostatni raport ONZ oraz taką znaną przypowieść: jak obłudnik skwapliwie dostrzega drzazgę w oku bliźniego i nie dostrzega belki we własnym. Kłania się skutek braku elementarnego wykształcenia - w tym zwłaszcza w zakresie moralności. Radzę przysiąść fałdów i nadrobić te braki - czytając Ewangelię. Ze zrozumieniem i dobrą wolą. Bez piany na ustach. Z miłością w sercu do ludzi - nie do władzy i mamony - bo to domeny złego.