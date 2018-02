Jonny Daniels: Morawiecki zaprzeczył Holocaustowi

Jonny Daniels, szef dundacji From the Depths, krytykuje premiera Mateusza Morawieckiego za jego słowa o ,,żydowskich sprawcach''.

,,Zaprzeczanie Holocaustowi [ang. Holocaust denial, w j. polskim zazwyczaj jako <kłamstwo oświęcimskie>] to nie tylko zaprzeczanie faktowi, że Holocaust miał miejsce, ale jest to też związane z wymyślaniem faktów pasujących do nas samych i do narracji. Zaprzeczaniem Holocaustu jest nazywanie niemieckich nazistowskich obozów śmierci <polskimi>. To także zrównywanie polskich i żydowskich kolaborantów'' - napisał Daniels na facebooku.



,,Musimy postawić sprawę jasno i uczciwie, byli Żydzi, którzy kolaborowali z niemieckimi nazistami na niewielką skale. Większość z nich robiła tak motywowana nadzieją, że to w jakiś sposób ocali ich lub innych życie. Zdecydowana większość tysięcy polskich kolaborantów robiła tak z chciwości lub czystej nienawiści'' - napisał dalej Daniels.



,,Wielka różnica między polskimi a żydowskimi kolaborantami jest powodem, dla którego ich zrównywanie jest ewidentnie zaprzeczaniem Holocaustu'' - ocenił wreszcie szef From the Dephts.

