Jonny Daniels bierze w obronę marszałka Karczewskiego: Nazywanie go ''antysemitą'' jest absurdalne

Daniels opublikował na twitterze zdjęcie z marszałkiem Senatu podpisując je:

„Burmistrzu Stevenie Fulop, to ja obok jednej ze Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i marszałka Stanisława Karczewskiego, zapalającego świece chanukowe w jego biurze w tym roku. Mimo że nikt nie jest doskonały, to nazywanie go „antysemitą” oraz osobą „negującą Holokaust” jest absurdalnym zarzutem”.

W innym wpisie Daniels stwierdza, że słowa burmistrza były skandaliczne i powinien za nie przeprosić oraz nie wypowiadać się na tematy, o których nie ma pojęcia. Dodał też film, w którym podkreśla, jak wielkie znaczenie pomnik w Jersey ma dla społeczności Polaków oraz Żydów, a także jak ważna jest pamięć o mordzie katyńskim.

Mayor @StevenFulop this is myself alongside one of the Righteous Among The Nations and Speaker @StKarczewski lighting Chanukah Candles in his office this year. Whilst no one is perfect, calling him an “anti-Semite” and “Holocaust denier”is beyond reproach. pic.twitter.com/msjJzHo79j

Mayor, as a Jew working in Poland I can tell you your words are scandalous . You owe him an apology. You should not be throwing around terminology like “holocaust denier” when you clearly don’t know what your talking about. https://t.co/Xrxgx4RmNA

As the head of a Jewish foundation @FTDepths dealing with Holocaust memory & memorial, Mayor @StevenFulop this message is for you.

We invite you to visit Katyn and see for yourself the site where one of the most horrendous crimes took place.#KatynMemorial @StKarczewski pic.twitter.com/uWjGYcb3Ep

