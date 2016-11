John McCain: Uwaga na reset z putinowską Rosją

reklama

Jak informuje portal CNN, szef komisji sił zbrojnych Senatu Stanów Zjednoczonych John McCain prognozuje, że, kolejne próby łagodzenia konfliktów z Rosją, będą oznaczały tylko więcej problemów.

John McCain przypomniał, że kulminacją poprzedniej próby resetu z Rosją, podjętej przez administrację Baracka Obamy, była inwazja na Ukrainie i interwencja na Bliskim Wschodzie.

Ceną za kolejny reset byłby co najmniej współudział w rzezi syryjskiego narodu dokonywanej przez Putina i Asada. To cena nie do przyjęcia dla wielkiego narodu. Ameryka u szczytu swej wielkości była wtedy, gdy stawała po stronie tych, którzy walczyli z tyranią. Znów musimy stanąć w tym miejscu

– stwierdził John McCain.

Senator stwierdził, że nie należy dawać wiary słowom prezydenta Rosji, bo „jest on byłym agentem KGB, który pogrążył własny kraj w tyranii, zamordował politycznych oponentów, napadł na sąsiadów (Gruzję i Ukrainę – red.), groził sojusznikom Ameryki i próbował zakłócić amerykańskie wybory”. Donald Trump musi to zrozumieć – pisze portal stacji CNN, komentujący oświadczenie McCaina.

Przypomnijmy, że prezydent elekt Donald Trump, który rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem po wygranych wyborach prezydenckich, odbył też rozmowę z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką i uzgodnił z nim wspólne spotkanie w przyszłym roku.

emde/Jagiellonia.org

16.11.2016, 14:30