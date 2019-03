Joanna Scheuring-Wielgus: Schetyna złapał ich za mordę

,,Widzę, w jaki sposób Schetyna złapał za mordę resztę osób i zrobił to w imię własnego interesu. Nie w imię tego, co obywatele robią na ulicach, bo on tego nie rozumie'' - perorowała Joanna Scheuring Wielgus, poseł Teraz!. Polityk wyłgaszała tak płomienne, antypeowskie przemówienie podczas spotkania z wyborcami.

,,Tworzenie Koalicji Europejskiej to był dobry pomysł, tylko wykonanie tego i to, jak to teraz wygląda nie jest jakimś świeżym produktem, w który jestem w stanie uwierzyć'' - dodawała poseł.

Posłanka Scheuring-Wielgus na początku marca zdecydowała się na start w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Wiosny. Poinformowała wówczas, że nie będzie startowała z list Koalicji Europejskiej, bo miała usłyszeć, że jest „obciążeniem” dla polityków KE. – Jeżeli obciążeniem dla Koalicji Europejskiej jest to, że walczę o godność osób gwałconych i molestowanych przez księży, to ja nie chcę być w grupie takich [polityków] – mówiła.