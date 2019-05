Joanna Scheuring - Wielgus promuje się na pedofilii w Kościele

– Dzisiaj fundacja „Nie lękajcie się” przedstawi założenia do projektu. Pracuję nad tym od 7 miesięcy. Nie da się napisać projektu w 9 dni od premiery. To naprawdę praca bardzo ciężka, merytoryczna, nad projektem fundacji „Nie lękajcie się” pracuje kilkanaście prawniczek i konstytucjonalistów. Dzisiaj państwo poznacie też zalążek inicjatywy obywatelskiej – stwierdziła Joanna Scheuring-Wielgus w TVN24.

- Na razie mamy wypowiedzi pojedynczych hierarchów, a trzeba pamiętać, że mamy prawie 150 biskupów, 30 tys. księży i oczywiście zaczynają pojawiać się wypowiedzi co po niektórych księży, które są ok, ale to naprawdę nie wystarczy. Kościół też nie może się sam oczyszczać - mówiła