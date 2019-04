Joanna Lichocka: Politycy PO mają polską wieś w głębokiej pogardzie

DinozaurZArkiNoego 9.4.19 9:33

Ja myśle że jakby wdrożyć program traktor+ czyli traktor dla każdej rodziny na wsi to też by on się cieszył dużym zainteresowaniem na wsi ^^ Tu nie chodzi o to, że dajcie rolnikom ale, że robicie to w formie przekupstwa na "chwile" przed wyborami i to w momencie gdy mówicie innym (nauczyciele...), że dla nich kasy nie ma.