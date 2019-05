Joanna Lichocka mocno o rozpaczliwych atakach opozycji

Poniedziałkowa "Gazeta Wyborcza" napisała, że szef rządu wraz z żoną w 2002 roku kupili 15 ha gruntów za 700 tys. zł od Kościoła we Wrocławiu; później rzeczoznawca ocenił, że nieruchomość już w 1999 roku warta była prawie 4 mln zł. Jak czytamy w "GW", władze Wrocławia zaplanowały bowiem na tych terenach inwestycje, a przez środek działki dzisiejszego premiera przebiegać ma trasa szybkiego ruchu. Gazeta napisała, że "dokumenty tej transakcji zniknęły, a obecny proboszcz nie wie, skąd ta niska cena".

- Opozycja rozpaczliwie próbuje używać jakichkolwiek chwytów do walki w tej kampanii. To, co w tej chwili dotyczy premiera Mateusza Morawieckiego, jest po prostu kolejnym atakiem na podstawie nieprawdziwych i zmanipulowanych informacji. Opozycja trafnie rozpoznała, że premier Mateusz Morawiecki jest ogromną siłą obozu dobrej zmiany. Premier ma kolejne sukcesy i jest silnym liderem sprawczym obozu prawicowo-rządzącego, dlatego jest celem ataków. Opozycja będzie stawać na rzęsach, żeby zaszkodzić rządowi - powiedziała Joanna Lichocka.