Joanna Lichocka: Antyszczepionkowcy, czyli o wojnie hybrydowej

Chciałabym grzecznie uprzedzić, że żegnam spośród znajomych na fb tych, którzy powielają różne głupstwa na temat szczepionek i autyzmu i tym podobnych. Uważam to za element wojny hybrydowej, która ma uderzyć w fizyczną kondycję narodu i nic na to nie poradzę, że tak właśnie to oceniam.

Oczywiście wiem, że część osób powiela ten szkodliwy dla kraju przekaz w dobrej wierze, nie zdając sobie sprawy z jego szerszego znaczenia ale znudziło mi się czytanie tego na fb. Portale społecznościowe sprzyjają upowszechnianiu różnych głupstw, które wcześniej były ukryte, a w każdym razie nie miały statusu równorzędnej z innymi informacji czy opinii.

Teraz zdanie - czarna wołga porywa dzieci - jest traktowane z całą powagą masowego upowszechnienia... Hejterom dziękuję z góry za zainteresowanie:) (będę wyrzucać i blokować).