Joanna Borowiak: ''Taśmy Kaczyńskiego'' pokazują uczciwość prezesa PiS

"Autorzy artykułów w "Gazecie Wyborczej" ani razu nie zająknęli się, że sprawa obnaża oblicze tego, co się dzieje w warszawskim ratuszu. To, że ktoś, kto nie jest z nim powiązany oznacza, że nie może prowadzić inwestycji" - mówiła Joanna Borowiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości komentując kolejne pseudo sensacyjne doniesienia w sprawie tzw. "Taśm Kaczyńskiego".

Polityk w rozmowie z Polskim Radiem 24 podkreśliła, że cała "afera" którą kreują przedstawiciele Gazety Wyborczej oraz innych lewicowych mediów przejdzie do historii pod hasłem - afery, której nie było. Jej zdaniem jest to idealny przykład na to, jak totalna opozycja i jej zwolennicy starają się usilnie odnaleźć jakikolwiek hak na prezesa Prawa i Sprawiedliwości, co jednak w żaden sposób się nie udaje.