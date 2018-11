Joachim Brudziński wzywa TVN do tłumaczeń ws. urodzin Hitlera

Wespół z dziennikarką Anną Sobolewską uczestniczył on w neonazistowskiej hucpie, której upublicznienie stało się powodem do ataków na Polskę. Kłopot w tym, że na zdjęciach mężczyzna mający być Wacowskim ,,hailuje'' pod nazistowskimi flagami.

Czy to tylko element ,,uwiarygadniania'' na potrzeby reportażu? W związku z poprzednimi doniesieniami o przekazaniu przez anonimowe osoby 20 tysięcy złotych na cele zorganizowania ,,urodzin'' niektórzy w to wątpią.

To między innymi minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński. ,,Kiedy w polskim Sejmie mówiłem o ludziach, którzy pod zdjęciem Hitlera i swastyką hajlją, to byłem przekonany, że chodzi o garstkę idiotów i imbecyli. Byłem naiwny. Wygląda na to, że była to ohyda, odrażająca i dewastująca wizerunek Polski w świecie prowokacja. Co na to właściciele TVN?'' - zapytał na Twitterze.