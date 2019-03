Joachim Brudziński: Wara komukolwiek od intymności moich dzieci!!!

Zdecydowanie ostro jednak wypowiedział się na temat wytycznych WHO w kwestii wychowania seksualnego dzieci. Stwierdził, że gdyby ktokolwiek próbował realizować je w stosunku do jego dzieci:

„[…] to najłagodniejsze słowo, jakie bym znalazł, to słowo, jakiego użył Adam Michnik do młodych ludzi w Paryżu, jak czepiali się gen. Jaruzelskiego albo jak śp. pan prezydent do pewnego pana na Pradze, bo wara komukolwiek od wrażliwości i intymności moich dzieciaków”.