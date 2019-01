Joachim Brudziński ustawia do pionu Rabieja i Schetynę

Przed oficjalnymi uroczystościami około dwustu narodowców przemaszerowało od oświęcimskiego dworca kolejowego do byłego obozu Auschwitz I. Był z nimi skazany za spalenie kukły Żyda Piotr Rybka.

Według krakowskiej „Gazety Wyborczej” Rybak miał pytać uczestników marszu: „Czy my jesteśmy krajem niepodległym?”; „Czas walczyć z żydostwem i uwolnić od niego Polskę! Gdzie są rządzący tym krajem? Przy korycie! I to trzeba zmienić” – miał wykrzykiwać Rybak.