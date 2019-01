Joachim Brudziński o ,,bombie'' GW: Polacy tej hucpy nie kupią

Maria Błaszczyk 29.1.19 21:33

Ja nie wiem, co zrobią Polacy.



Wiem parę innych rzeczy. Jak zamówię usługę za 39 zł, a potem nie chcę za nią zapłacić i wysyłam wykonawcę do sądu, to jestem oszustką. Tak samo jest, gdy zamawiam usługę za 39 tys. Albo 39 milionów.



Wiem też, że wolno mi prowadzić biznes polegający na budowaniu wieżowców. Ale nie wolno tego robić partiom politycznym. Tymczasem pan Kaczyński, kryjąc się za łańcuszkiem podmiotów, właśnie to chciał zrobić. Wybudować dwa wieżowce w Warszawie. Ewidentnie utożsamia się z projektem (wykorzystuje swoje rodzinne koligacje, prowadzi negocjacje, mówi „ja nie chcę nikogo oszukiwać”, „ja wiem, że to było robione dla nas”).