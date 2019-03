Joachim Brudziński o AGROUnii: Nie ma zgody na łamanie prawa

"Jestem wnukiem sądeckich górali, chłopów – zarówno od strony mamy, jak i taty. Każde moje wakacje to była praca na wyjątkowo trudnych, rolniczych terenach, jakimi są górskie gospodarstwa. Nie ma jak sądzę, obok ministra Ardanowskiego, w rządzie osoby, która by z takim szacunkiem podchodziła do rolników i do ich ciężkiej pracy" - mówił Joachim Brudziński komentując wczorajszy protest rolników w Warszawie.