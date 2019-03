Joachim Brudziński: Nie idę do Brukseli po pieniądze

"Absolutnie jestem usatysfakcjonowany zarobkami, jakie osiągam jako parlamentarzysta krajowy dzisiaj, minister. Dajmy spokój. Życie w Brukseli jest droższe, jak pan redaktor wie, po pierwsze, a po drugie, naprawdę nie wybieram się do Brukseli po to, żeby poprawiać swój status majątkowy" - mówił Joachim Brudziński, komentując swój start w wyborach do Parlamentu Europejskiego.