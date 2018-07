Joachim Brudziński: Może Wałęsa napisze jeszcze do Kardashian?

O wczorajszym wpisie Lecha Wałęsy na Facebooku, w którym opublikował list do The Rolling Stones na temat „niszczenia niezależności sądownictwa” przez „reżim” w Polsce, nie zapomnimy jeszcze bardzo długo. Odniósł się do niego także minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

Szef MSWiA odpowiedział na pytanie jednego z użytkowników twitterze, który pytał o to, do kogo Wałęsa napisze następny donos w kwestii sądów. Brudziński odpowiedział:

„Ja sądzę, że do Julio Iglesias a kto wie jak Pan Wałęsa się rozkręci to może i do samej Kim Kardiashian napisze. U tej „intelektualistki” na pewno znajdzie zrozumienie i podziw, w przeciwieństwie do takiej „niewdzięcznej” Oriany Fallaci ona nie nazwie go bufonem i ignorantem🙂”.

Na jego wpis odpowiedział z kolei prof. Sławomir Cenckiewicz stwierdzając:

„Orianę leżąc w wannie przyjął więc niech się Pan nie dziwi”.

Czego jak czego, ale międzynarodowego rozgłosu Lech Wałęsa mógłby być wówczas pewny. Obawiamy się jednak, że powodem nie byłaby treść samego listu...