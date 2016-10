Jezus mówił w języku aramejskim! Posłuchaj psalmu w tym języku wykonanego w obecności Ojca św. Franciszka

reklama

Ps 53 wykonany w j. aramejskim, w obecności Ojca św. Franciszka podczas ostatniej pielgrzymki do Gruzji i Azerbejdżanu

Fr. Justyn

Ojczysty język Jezusa

W jakim języku rozmawiał Jezus?

Jezus rozmawiał i nauczał w języku aramejskim, stanowiącym główną gałąź języków północno-semickich. dziś używanym jeszcze w Iraku w okolicach Mossulu. Językiem aramejskim posługiwały się szczepy Aramejczyków, które miały swoje siedziby w północno-wschodniej części półwyspu arabskiego, a później wyemigrowały do Babilonii, czyli do Chaldei i Syrii. Pomyślne położenie państw Aramejczyków w Syrii - na drodze z Mezopotamii (między rzekami Eufratem a Tygrysem) do Fenicji i Morza Śródziemnego - przyczyniło się do popularyzacji języka aramejskiego wśród Izraelitów, Asyryjczyków, Persów.

Język hebrajski to język Semitów. Rozwinął się on z języka używanego w Kanaan, w Ziemi Obiecanej, przed przyjściem Izraelitów. Powstał z domieszki elementów języka kananejskiego i aramejskiego. Po niewoli babilońskiej w r. 536 przed Chrystusem w Palestynie posługiwano się dwoma językami - aramejskim i hebrajskim. Stopniowo jednak Żydzi zaczęli używać na co dzień języka aramejskiego, zapominając o hebrajskim swoich przodków. Stąd przetłumaczono Biblię z języka hebrajskiego na aramejski do użytku w żydowskich synagogach. Tą Biblią posługiwał się Jezus i wyjaśniał ja. Niemniej język hebrajski, jako język Pisma Świętego i klas wykształconych, długo jeszcze był w użyciu. W czasach Jezusa rabini dyskutowali w języku hebrajskim, chociaż był on już językiem martwym. Obecne państwo Izraela przyjęło hebrajski za język narodowy. Martwy język kultu i erudytów (rabinów) znowu stał się językiem żywym.

7.10.2016, 22:00