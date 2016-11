Jezus do św. Brygidy: Oto jak zrozumieć, że istnieje Bóg

reklama

"Nie ma nikogo, kto nie mógłby zrozumieć tej prawdy, że Bóg istnieje. Wystarczy bowiem zastanowić się nad tym, jak ziemia wydaje owoce, jak pada deszcz, jak drzewa się zielenią, jak żyją zwierzęta, każde według swego rodzaju, jak gwiazdy służą człowiekowi, jak człowieka spotyka to, czego nie chce.

Na podstawie tego wszystkiego człowiek może przekonać się o tej prawdzie, że jest śmiertelny i że Bóg jest Tym, który to wszystko urządził. Gdyby nie istniał Bóg, wówczas to wszystko mogłoby być nieuporządkowane. Wszystko więc pochodzi od Boga i wszystko dla dobra człowieka jest urządzone tak mądrze. Nie ma niczego, nawet małego bytu, który by zaistniał i istniał na świecie bez rozumnej Przyczyny.

Jeśli więc człowiek z powodu swej słabości nie może pojąć Mojej mocy w sposób tak doskonały, w jaki ona istnieje, to może zobaczyć ją dzięki wierze i rzeczywiście uwierzyć.

Ludzie! Skoro nie chcieliście rozumem zobaczyć Mojej mocy, to możecie własnymi rękoma dotknąć dzieł, których dokonałem Ja i Moi święci. Są przecież tak oczywiste, że nikt nie może wątpić w to, iż są dziełami Boga. Kto wskrzesił zmarłych i przywrócił wzrok niewidomym, jeśli nie Bóg? Kto wyrzucił demony, jeśli nie Bóg? Czego zaś uczyłem, jeżeli nie tego tylko, co jest pożyteczne dla zbawienia duszy i ciała?".

Św. Brygida Wielka, "Objawienia i inne dzieła", Wydawnictwo M, Kraków 2004, s. 54 - 55.

