Jezuita do papieża: Bądź mężczyzną, odpowiedz na zarzuty!

Założyciel wpływowego katolickiego wydawnictwa Ignatius Press, ks. Joseph Fessio SJ, wzywa Ojca Świętego do zabrania głosu w sprawie oskarżeń przedstawionych przez abp. Carlo Marię Vigano.Według arcybiskupa papież Franciszek pomagał kard. Theodore'owi McCarrickowi, choć był świadom ciążących na nim oskarżeń o homoseksualne nadużycia dokonywane na klerykach i kapłanach.

Papież pytany przez dziennikarzy o tę sprawę odmówił komentarza. Jednak w wygłaszanych wkrótce homiliach mówił wiele o oskarżycielach, szatanie, który oczernia innych; przywoływał też przykład Jezusa Chrystusa, który w obliczu oskarżeń milczał.

Według ks. Josepha Fessio SJ papież Franciszek powinien jednak zabrać głos. Ojciec Święty ,,atakuje [abp.] Vigano i wszystkich, którzy proszą o odpowiedzi. Uważam, że to godne ubolewania'' - powiedział w rozmowie Z CNN.

,,Bądź mężczyzną. Wstań i odpowiedz na pytania'' - wezwał Papieża. Jak dodaje jezuita, w żadnej mierze nie chce tymi słowy okazać braku szacunku; jak mówi, te słowa ,,w druku'' wyglądają gorzej, niż wówczas, gdy są wypowiadane.

,,Uważam, że idea, którą tutaj wyrażam, ma sens - i nawet gdybym jakoś to ułagodził, myślę, że to powinno zostać powiedziane. Być może... pomoże to papieżowi w trochę bardziej bezpośrednim mówieniu? Zdaje się, że papież chce być otwarty, prawda? Mówi o szczerości i otwartości, o tym, by nie bać się mówić tego, co się myśli. A więc powiedziałem, co myślę - i nie tylko ja tak myślę, ale wielu ludzi'' - dodał wydawca.

Kapłan wyjaśnił, że papieżowi należy się posłuszeństwo i szacunek. Zapewnił, że wszyscy cenią Ojca Świętego Franciszka za jego wielkie zaangażowanie na rzecz ubogich.

Jak dodał ks. Fessio SJ, problemem w przypadku nadużyć seksualnych w Kościele katolickim nie jest wcale klerykalizm, ale homoseksualizm. Ponad 80 proc. przypadków molestowań dotyczy aktów mężczyzn na innych mężczyznach.

mod/lifeistenews.com