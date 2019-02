Jezu, Ty się tym zajmij. I dzieją się cuda

- Mogłabym powiedzieć, że to Pan Jezus z Matką Bożą wybudowali ten dom, bo ja powiedziałam Bogu "Ty się tym zajmij, bo ja się nie znam na budowie, nie mam o tym pojęcia". To miał być mały domek, nie wiem sama, jak to się stało, że powstał taki duży dom w Legionowie - mówiła s. Jolanta Glapka

- Co to znaczy, że Pan Bóg ma się tym wszystkim zająć? To zaufanie polega na tym, żeby po prostu się nie przejmować, nie denerwować, nie zajmować myśli i energii na to planowanie po swojemu, na to denerwowanie się, zamartwianie. Nauczyłam się przez te lata, że trzeba ufać i działać - dodawała