Jeżeli nie Jan Paweł II to wojna...

Co może zjednoczyć Polaków? Jak wygląda praca u podstaw w tym procesie? Czym zajmuje się Instytut Tertio Millennio i kto może pojechać na szkołę letnią?

- Główną inspiracją do powstania Instytutu Tertio Millennio była osoba, myśli i nauczanie Ojca Świętego, św. Jana Pawła II. Poprzez nawiązanie do myśli, życia, jego osoby, można budować szersze porozumienie, coś głębszego, formę pojednania różnych grup społecznych - mówił Alfred Wagner, wiceprezes Instytutu Tertio Millennio

- 2018 rok to szczególny rok dla Polski, więc też ten wątek patriotyczny pojawia się w naszych działaniach - dodawał

Do 13 maja trwa rekrutacja na Tertio Millennio Seminar On The Free Society, które odbędzie się w Krakowie w terminie 2-20 lipca 2018.

Seminarium organizowane wspólnie z The Ethics And Public Policy Center (EPPC) w Waszyngtonie, adresowane jest do studentów i doktorantów między 22, a 32 rokiem życia. Studenci i doktoranci z Polski, USA i Europy Środkowo-Wschodniej uczestniczą w zajęciach dotyczących zasadniczych zagadnień współczesnej rzeczywistości zachodniego kapitalizmu, historii Kościoła i Katolickiej Nauki Społecznej.

SalveTV