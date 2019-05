Jeszcze jakieś wątpliwości? Piskorski w rosyjskich mediach skarży się na 'polski reżim'

kalinka 21.5.19 9:40

tylko za sprawą zażydzonego PIS-u (ma w nazwie "sprawiedliwość") można trzymać człowieka 3 lata w areszcie , a tak darli swoje koszerne dzioby , że tak postępowało PO i to było niezgodne z prawem człowieka, i co? robią to samo , tak amo darli koszerne dzioby, że PO nastawiała fotoradarów aby łupić kierowców, i co? sami nastawiali ich więcej niż PO, żydowska obłuda Partii Interesy Syjonu (PIS)