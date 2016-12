Jeszcze dziś wieczorem pomódl się o dobrego męża

reklama

Trudno Ci zaakceptować samotność, a może boisz się, że już na zawsze stanie się ona Twoim udziałem? A może nie masz pewności, jakie życie zaplanował dla Ciebie Pan Bóg?

Niezależnie od sytuacji, nie zaszkodzi, a nawet warto, pomodlić się o dobrego męża!

DWIE MODLITWY DO BOGA:

Boże, Ojcze niebieski, który kierujesz losami każdego człowieka, pokieruj i moim życiem tak, bym znalazła sobie dobrego męża, z którym mogłabym godnie spełniać zadania, dla których małżeństwo ustanowiłeś. Utwierdź duszę mą w cnocie, bym nie szukała męża na śliskich drogach światowych, ale bym wyprosiła go sobie w szczerej modlitwie i zasłużyła niego przez życie uczciwe i czyste. Dopomóż mi, bym czas panieństwa mego wykorzystać mogła jak najlepiej dla zdobycia cnót i zalet, które potrzebne mi będą w przyszłości, abym była dobrą żoną i matką. Niech przygotowanie moje do małżeństwa będzie takie, bym potem nic z mej młodości nie potrzebowała taić przed mężem, ani ukrywać przed dziećmi, ale by życie moje mogło im służyć za wzór do naśladowania.

Najświętsza Maryjo Panno, Przeczysta Dziewico, bądź mi opiekunką i pośredniczką u Boga. Amen.

* * * * *

Ojcze mój niebieski, jeżeli wolą Twoją jest, bym wyszła za mąż, żyje już gdzieś ten człowiek, który mnie szuka, z którym będę mogła się połączyć, ojciec moich dzieci. Otocz go opieką. Niech pozostanie czysty, niech będzie opanowany i szlachetny - dla Ciebie i dla mnie. Zachowaj także mnie dla niego. Zasiej dobre ziarno w nasze serca teraz,w wiośnie naszego życia. Wzmocnij je, by nasz przyszły dom był bogaty w Twe łaski. Amen

Świetnym Pomocnikiem i Pośrednikiem będzie tu również Święty Józef! Oto kilka modlitw do towarzysza życia Maryi oraz ziemskiego opiekuna Jezusa:

Święty Józefie,

dziękuje Ci, że jeszcze nie wyszłam za mąż





Święty Józefie,

Ty wiesz w Bogu, kto ma być moim mężem,

pomóż mi spotkać tego człowieka.

Święty Józefie,

spraw, żeby to był dobry mąż,

który będzie mnie kochał

i szanował, jak Ty kochałeś i szanowałeś Maryję

Święty Józefie,

doprowadź do zerwania każdej znajomości,

która nie podoba się Panu Bogu

Święty Józefie,

obiecuje Ci dochować czystości przed ślubem.

Święty Józefie,

obiecuje dać pierwszemu mojemu dziecku

przynajmniej jako drugie imię "Józef"

Święty Józefie,

obiecuję innym mówić,

że tak dobrego męża mam dzięki Tobie.

Amen!

* * * * *

Św. Józefie, Mężu najlepszy dla swojej służebnicy

Maryi, jeśli jest wolą Bożą, abym wyszła za mąż,

to już żyje gdzieś człowiek, który ma być moim mężem

i któremu będę ślubowała przed ołtarzem Boga wiarę,

miłość małżeńską oraz to, że nie opuszczę go

aż do śmierci.

Św. Józefie, Głowo Świętej Rodziny,

otocz tego człowieka przeznaczonego przez

Boga dla mnie Swoją opieką.

Niech on pozostanie czysty i opanowany i szlachetny,

niech rozwija w sobie te wszystkie przymioty,

które są potrzebne aby być dobrym mężem,

dobrym ojcem i dobrą głową rodziny, którą

założymy z woli Boga Ojca.

Św. Józefie Czysty Stróżu Dziewicy zachowaj także i mnie,

dla tego który ma być moim mężem, ojcem moich dzieci.

Niech pozostanę czystą i szlachetną,

niech rozwijam w sobie wszystkie przymioty,

które są potrzebne aby być dobrą żoną, matką,

dobrym sercem rodziny, którą założymy z woli Boga Ojca.

Św. Józefie ozdobo życia rodzinnego zasiewaj

dobre ziarno w nasze dusze, abyśmy nie zmarnowali

wielkiego daru narzeczeństwa.

Wzmocnij nas, by nasz przyszły dom,

był jak Święta Rodzina, której żywicielem,

głową, ozdobą, stróżem, podporą byłeś

Ty Św. Józefie.



Amen

Módl się więc, wyjdź do ludzi i... spokojnie czekaj!

4.12.2016