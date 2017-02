Jesz polską superżywność-będziesz zdrowy i bogaty!!!

reklama

Cudze chwalicie, swego nie znacie... Tak zwana superżywność (superfood) to nie tylko egzotyczne nasiona chia, spirulina czy jagody goji.

Niezwykle bogate w wartości odżywcze są również polskie produkty, takie jak: dynia, jarmuż, siemię lniane, żurawina, kasza jaglana czy rokitnik. Nie trzeba chyba dodawać, że zazwyczaj są one tańsze i łatwiej dostępne, niż egzotyczna superżywność.

Dynia

Jest bogata w składniki wzmacniające odporność i działające antynowotworowo. Szklanka dyniowego purée to 10 mg witaminy C. Taka sama ilość pokrywa siedmiokrotnie (!) nasze zapotrzebowanie na witaminę A. Warto wspomnieć również o wysokiej zawartości błonnika i karotenoidów chroniących przed chorobami serca, nowotworami oraz chorobami oczu.

Jarmuż

Prawdziwa skarbnica wartości odżywczych! Mowa tu o takich składnikach, jak białko, błonnik, wapń, żelazo, fosfor, cynk, magnez. Jarmuż zawiera również silne przeciwutleniacze, takie jak chlorofil, luteina czy sulforafan, które eliminują z organizmu substancje uszkadzające DNA i wywołujące nowotwory. Przeciwutleniacze zawarte w tej roślinie powstrzymują wzrost komórek rakowych. Już jedna szklanka jarmużu pokrywa aż 90% zapotrzebowania na witaminę C, 100% – na witaminę A i 450-600% – na witaminę K.

Siemię lniane

Zawiera kwasy ALA, które obniżają poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Jest również bogate w błonnik (3 g w łyżce). Siemię jest najbogatszym źródłem lignanów. Dzięki temu wspomaga pracę jelit. Siemię lniane przeciwdziała również nowotworom, chorobom serca i stanom zapalnym. Nasiona lnu pomagają również osobom z cukrzycą typu 2 obniżyć poziom cukru we krwi.

Orzech włoski

To skarbnica kwasów omega-3! Zaledwie trzy sztuki mogą pokryć dzienne zapotrzebowanie. Orzechy włoskie są poza tym bogate w białko (4 g w 7 orzechach), błonnik, kwas foliowy, magnez i fosfor. Dostarczają antyoksydantów: selenu, polifenoli i witaminy E. Mimo wysokiej zawartości kalorycznej, nie tuczą, ponieważ najprawdopodobniej przyspieszają spalanie kalorii. Weganom mogą pomóc uzupełnić białko i kwasy omega-3.

Miód i inne produkty pszczele

Znajdziemy tu prawdziwe bogactwo minerałów, probiotyków, enzymów, antyoksydantów oraz innych substancji o działaniu antybakteryjnym, antywirusowym i przeciwgrzybiczym. Miód korzystnie wpływa na odporność.

Żurawina

Ma silne właściwości przeciwbakteryjne, dzięki czemu skutecznie zwalcza choroby układu moczowego, pokarmowego, stany zapalne dziąseł. Proantocyjanidy zawarte w tych niewielkich czerwonych owocach nie niszczą bakterii, za to zapobiegają ich przyleganiu do ścianek organów takich jak pęcherz czy żołądek, jak również do zębów czy dziąseł. Dzięki temu eliminują np. Helicobacter pylori, bakterię uważaną za główną przyczynę wrzodów żołądka. Żurawinę warto spożywać nawet profilaktycznie, ponieważ jest bogata w przeciwutleniacze. Zawiera witaminę C, beta-karoten, polifenole i flawonoidy. Te składniki przeciwdziałają chorobom serca, redukując poziom złego cholesterolu, a podnosząc poziom dobrego oraz zapobiegając stwardnieniu tętnic.

Kasza jaglana

"Królowa kasz"! Jest ona jednym z nielicznych produktów zasadotwórczych. Poza tym, kasza jaglana bogata jest w beta-karoten, witaminy z grupy B, żelazo, wapń, fosfor, potas i lecytynę. Zawiera także sporo krzemu, który jest nam niezbędny dla zdrowej skóry, włosów i paznokci. Kasza jaglana zapobiega również zmianom miażdżycowym. Dostarcza białka i węglowodanów złożonych.

Co więcej, nie zawiera glutenu. Jest również optymalnym pożywieniem podczas inrekcji, gdyż nie tylko dostarcza wielu składników odżywczych, ale również usuwa nadmiar śluzu z górnych dróg oddechowych.

Rokitnik

Jedna z najcenniejszych roślin rosnących w naszym klimacie. Ma w sobie połączenie składników, które przeważnie nie występują w pojedynczych produktach. Może dostarczać organizmowi aż 300-3000 mg witaminy C w 100 g. Zawiera również substancje, które ograniczają utratę tej witaminy w trakcie gotowania czy przechowywania.

Natka pietruszki

To nie tylko świetna ozdoba potraw. Czy wiesz, że już jedna łyżka natki zaspokoi dzienne zapotrzebowanie na witaminę C? Natka pietruszki wzmacnia odporność, wspomaga wchłanianie żelaza, co czyni ją niezbędnym składnikiem diety osób borykających się z anemią. Zawiera również sporo beta-karotenu, witaminy z grupy B i K, wapnia, magnezu, kwasu foliowego, błonnika (40 g/100 g). Dzięki flawonoidom i chlorofilowi ma silne działanie antyoksydacyjne.





18.02.2017, 16:30